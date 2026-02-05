ヤマックス<5285.T>が後場急落している。きょう午後２時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が１９４億５７００万円（前年同期比１７．５％増）、営業利益が２３億８４００万円（同３．３％増）だった。１０～１２月期は売上高が６６億３９００万円（前年同期比１．４％増）、営業利益が９億７４００万円（同１１．９％減）との計算になり、足もとの減益を嫌気した売りが膨らんでいる。



同社は土木用や建築用のコンクリート２次製品を製造・販売する。主力の土木用は公共事業の発注と関連性があり、売上高が下半期（１０～３月）に集中する傾向がある。そんななか、１０～１２月期は営業利益率が前年同期の１６．９％から１４．７％に下がった。



