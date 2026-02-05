沖電気工業<6703.T>が後場一段高となった。同社は５日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。最終利益予想を従来の１６０億円から１９０億円（前期比５２．２％増）に引き上げており、評価された。複合機の開発・生産に関する事業統合により発足したエトリア社への参画に伴い、事業譲渡益を計上。社会インフラ関連や防衛システム、航空機器関連を手掛けるパブリックソリューションの営業利益予想を引き上げた。



今期の売上高予想は従来の見通しから１００億円下方修正し、４３００億円（同５．０％減）に見直した。４～１２月期の売上高は２８２２億２５００万円（前年同期比８．１％減）、最終利益は７３億７６００万円（同３．７倍）となった。ＡＴＭや金融機関営業店システム、鉄道発券システムを展開するエンタープライズソリューションと、プリンター消耗品やＩｏＴ機器などを手掛けるコンポーネントプロダクツで減収減益となった。



