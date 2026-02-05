「かなりの重傷だった」名古屋に激震！ 今季10年ぶり復帰の30歳MFが右ひざ内側半月板を断裂。「本人が一番悔しいだろうな」「大怪我すぎる…」の声
名古屋グランパスは２月５日、小屋松知哉の負傷を発表。MRI検査の結果、右ひざの内側半月板断裂と診断され、１月30日に手術を受けた。
今季、名古屋へ10年ぶりに復帰した30歳のMFは、クラブの公式サイトを通じてコメントを発信した。
「リリースがあった通り、今回膝の手術を行ないました。今回も名古屋での１年目は試練からスタートになります。10年ぶりに復帰してグランパスのためにすべてを捧げる気持ちだったので悔しい気持ちでいっぱいです。ユニホームを購入してくれた皆さん、期待してくださったファン・サポーターの皆さん本当にすみません。ただ、この経験がまた一つ選手として成長するために必要なことなのかもしれません。皆さんの前でプレーすることは少し先になってしまいますが、名古屋グランパスで活躍するためにもう一つ強くなってピッチに戻ります」
クラブ公式Xでもこの一報が公表されると、SNS上では「大怪我だったんですね」「焦らず完治させてほしい」「まじか...」「大怪我すぎる...」「かなりの重傷だった」「今季は絶望か」「お大事にね。待っているから！」「本人が一番悔しいだろうな」「これからというタイミングで...」「覚悟はしていたがやはり怪我か」といった声が上がっている。
なお、加療期間は未公表。J１百年構想リーグの開幕戦を３日後に控えるなか、クラブにとって小さくない痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
