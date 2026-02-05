松村北斗（SixTONES）の“オン眉”ヘアが「かわいい」と注目を集めている。

■松村北斗がエランドール賞を受賞

松村は、2月4日に東京・イイノホールで行われた『第50回エランドール賞』授賞式に出席。2月5日の『めざましテレビ』（フジテレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）では、インタビューが放送された。

それぞれの公式SNSでは、白シャツにネクタイを締め、黒のレザージャケット姿の松村が、“めざましくん”、“デイくん”のぬいぐるみを手に持った写真が公開されている。

注目を集めたのは、眉毛より短い前髪が特徴的な松村のヘアスタイルだ。襟足長めの髪はくるくると巻かれ、全体的に重めにセットされている。前髪をアップにしたり、センター分けにしたり、おでこを出すヘアスタイルは珍しくないものの、前髪厚めの“オン眉”ヘアは、新鮮な印象を残す。

SNSでは、受賞の祝福コメントが多く見られる他、「オン眉くるくるヘアめっちゃかわいい」「トイプードルみたい」「昭和の銀幕スター感あってめちゃくちゃいい」「髪ふわっふわで可愛い」「モフモフワンコみたい」「髪かなり長いよね？」「くるくるが増し増し」「眉毛こんにちはしてるのかわいすぎる」「ラブリー」「オン眉北斗くんキャワ」「見れば見るほどかわいく見えてくる」「なんか撮影してる？」など、様々な反響が寄せられている。

