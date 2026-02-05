三菱製鋼 <5632> [東証Ｐ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比44.0％減の23億円に落ち込んだが、通期計画の30億円に対する進捗率は76.8％に達し、5年平均の62.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.2％減の6.9億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比63.7％減の8.9億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.7％→2.2％に悪化した。



