コンピューターマネージメント <4491> [東証Ｓ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.2％増の4.3億円に伸び、通期計画の5.9億円に対する進捗率は5年平均の70.0％を上回る73.7％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.1％減の1.5億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比20.5％増の1.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.4％→8.7％に改善した。



