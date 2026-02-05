中山製鋼所 <5408> [東証Ｐ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比55.2％減の29.6億円に大きく落ち込み、通期計画の40億円に対する進捗率は74.1％にとどまり、5年平均の77.6％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.4％減の10.3億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比98.4％減の0.3億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.8％→0.6％に大幅悪化した。



株探ニュース

