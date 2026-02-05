5日15時現在の日経平均株価は前日比495.94円（-0.91％）安の5万3797.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1218、値下がりは338、変わらずは35と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は340.94円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が234.25円、東エレク <8035>が78.22円、ダイキン <6367>が44.12円、フジクラ <5803>が39.11円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を131.56円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が45.63円、アステラス <4503>が27.58円、三菱商 <8058>が22.46円、ＫＤＤＩ <9433>が18.65円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、小売、空運、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、海運が並んでいる。



