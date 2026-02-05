芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比31.8％増の121億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の121億円→146億円(前期は139億円)に21.1％上方修正し、一転して4.8％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の47.3億円→72.8億円(前年同期は84.2億円)に53.9％増額し、減益率が43.9％減→13.6％減に縮小する計算になる。



同時に、2月28日割当の1→5の株式分割に伴い、期末一括配当を従来計画の238円→58円(株式分割前換算では290円)に修正した。年間配当は実質21.8％の増額となる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比30.4％増の47.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の17.6％→19.9％に上昇した。



株探ニュース

