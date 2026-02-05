北越メタル <5446> [東証Ｓ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は8400万円の赤字(前年同期は6億6400万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の2億円の黒字→3億5000万円の赤字(前期は7億9600万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億4100万円の黒字→4億0900万円の赤字(前年同期は4億4600万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



業績悪化に伴い、今期の年間配当を従来計画の8円→4円(前期は45円)に大幅減額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は1億4300万円の赤字(前年同期は3億1400万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の4.0％→-3.0％に急悪化した。



株探ニュース

