青森県選挙管理委員会は、昨年７月の参院選に引き続き、８日に投開票される衆院選でも人工知能（ＡＩ）を使った選挙啓発キャンペーンソングを制作した。

真冬の選挙らしく「雪を踏みしめて投票へ行こう」「白い世界に足跡を残そう」「冬だからこそ見える景色」など、随所に青森の厳しい冬を連想させる歌詞をちりばめている。

曲名は「あったかい投票」。作詞・作曲とも生成ＡＩを利用した。楽曲は、女性ボーカルによる軽快なリズムで高校生有権者向けの「バージョンＡ」と、男性ボーカルが落ち着いた雰囲気で２０歳代に訴えかける「バージョンＢ」の２パターンあり、それぞれが同じ歌詞を使っている。

キャンペーンソング制作に関わった県選管の畠山裕太さんによると、作詞・作曲の際には、ＡＩに〈１〉冬の寒さや降雪に負けずに投票に行きたくなるような明るい曲調〈２〉曲の長さは３分程度〈３〉特定の候補や政党を連想させるようなフレーズは使用しない――などの条件を付けた。ＡＩが生成した複数の原案に、県選管職員が修正を加えて仕上げた。

キャンペーンソングは、県内の各市町村選管にデータとして送付した。畠山さんは「若者の投票率アップに使用してもらいたい」と話している。

キャンペーンソングは、県選管の特設ホームページで聴くことができる。