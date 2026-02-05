非行少年らを社会へとつなぐ児童自立支援施設では、職員夫婦が住み込みで子どもたちの生活指導に当たる「夫婦制」が長年続けられている。

家庭的な環境で子どもの心身を育める意義は大きく、かつてはほとんどの施設で夫婦制が取り入れられていたが、負担の大きさなどから、現在は全体の３割ほどに減った。関係者からは存続のため、職員夫婦の負担軽減を求める声が上がる。（増田知基）

「マラソンってどうしたら楽しめますかね」「景色の変化を味わうのはどう？」。昨年末、横浜市の児童自立支援施設「向陽学園」の男子寮。食卓を囲んだ６人の中学生たちと寮長の五味将（まさし）さん（３４）、寮母の宏美さん（３６）夫妻が、間近に迫った地域のマラソン大会について会話を弾ませていた。

同園では四つの寮で計約３０人の子どもたちが暮らし、各寮には市の職員として寮長と寮母を務める職員夫婦が配置される。子どもたちは日中は園内にある小中学校の分校に通って授業を受け、放課後は寮で寮長・寮母の指導で掃除や洗濯などをこなし、みなで寝食をともにして規則正しい生活習慣を身につける。

将さんと宏美さんは２０１８年に結婚し、昨年春から同園で寮長・寮母を務める。将さんは児童養護施設などで、宏美さんは障害者施設などで勤務経験があり、ともに夫婦制に興味を持っていたという。

非行に虐待、発達障害……。一緒に暮らす子どもたちは様々な問題を抱え、心の病を患う子も多い。夫妻はとにかく子どもたちを褒めるよう心がけている。「褒められた経験が乏しく、自己肯定感が低い子が多い。日々の生活を通じて成功体験を積み重ねてほしい」。将さんはそう話す。

施設の平均入所期間は１年半ほど。家庭的な雰囲気の中で生活リズムが整い、「自分に自信が持てた」と感謝する子どももいるという。ただ、退所しても、親元に戻れずに児童養護施設などに行く場合もある。宏美さんは「なんとか一人でも生きていける力を身につけてほしい」と望む。

始まりは明治期

全国児童自立支援施設協議会などによると、夫婦制は、家庭的な環境で愛情を注ぐことが非行少年の成長に不可欠との考えのもと、明治期に始まった。

１９６０年度時点で全国の児童自立支援施設（当時は教護院）は、５６か所のうち４８か所で夫婦制の寮を備えていたが、取り入れる施設は減り続け、２０２０年度には５８か所のうち１７か所にまで減少。代わって職員たちが入れ替わりで寮で過ごす「交代制」の導入が進む。

背景にあるのは寮長・寮母の負担の大きさだ。寮に併設される宿舎に住み込み、休日以外は何かあれば夜間でも対応する。子どもと距離が近く、プライベートとの境目も曖昧だ。児童福祉を所管するこども家庭庁の担当者は「専門性を備えた職員同士が結婚し、そろって住み込むハードルは高い」と語る。

大人に不信感を抱く子どもは、慣れない職員に指導を受けると混乱するリスクもある。将さんも「多くの時間を共にするからこそ安心感を持ってもらえる」と夫婦制の意義を強調する。

「プロ意識頼みでは限界来る」

夫婦制のみを採用する向陽学園では職員夫婦に週休２日を保証し、不在時には別の市職員らが子どもたちを見守る。坂清隆園長は「職員夫婦のプロ意識頼みでは限界が来るので、周囲の支援が必要だ」と強調する。

各施設などは、就職を控えた若者たちに夫婦制のやりがいなどを啓発している。向陽学園も大学の講義に坂園長が参加して夫婦制の魅力を伝えているほか、地域の就職相談会で施設のアピールもしている。

児童自立支援施設で寮長を務めた経験を持つ東京都市大の宮川哲弥准教授（児童福祉）は「長く子どもたちを見守り続ける夫婦制の方が、子どもたちの安心につながる」とした上で、「夜間対応を別の職員に委ねるなどして、職員夫婦の心身の負担を軽減する工夫が必要だ」と指摘する。

◆児童自立支援施設＝不良行為や家庭環境などから生活指導の必要がある子どもを支援、保護する施設。矯正施設の少年院と異なって拘禁などはされず、児童相談所や家庭裁判所から入所が必要だと判断された子どもが夫婦制や交代制の寮などで生活する。かつては「感化院」「教護院」と呼ばれ、１９９８年度に現在の名称になった。