地図大手のゼンリン（北九州市）が発売した「有人離島トレーディングカード」が人気を集めている。

昨年７月の発売以降、累計販売枚数は１０万枚を超えた。想定を大きく上回る好評を受け、カード化の対象とした人が住む離島のうち、調査が可能な全３０４のカードを販売する方針だ。（川口尚樹）

これまで１５０島、情報も豊富

第１弾で礼文島（北海道）や出島（宮城県）、寺島（長崎県）など７０島を、１２月に発売した第２弾で母島（東京都）や小与（こよ）島（香川県）、大島（山口県）、新島（鹿児島県）など８０島を、それぞれ展開。これまでに計１５０島をカード化した。

カードの表面には、道路や建物の形状もわかる島の地図に加え、人口や面積、島名の由来などの情報を記載している。裏面には島のシルエットが印刷されており、形を見て、島名を当てるゲームも楽しめるようにした。

「ゼンリンにしか作れないカード」

ゲームやアニメのキャラなどがプリントされた各種のトレーディングカード（トレカ）は子どもから大人まで幅広いファン層を持つ。ゼンリンで地図を使った文具などを手掛けるチームが新商品として注目し、「全国津々浦々まで実地調査をしている当社にしか作れないカードを」と、離島をテーマに商品を開発した。

トレカで定番となっている希少価値を示す「レア度」は島の人口に応じて三つのランクで設定。最も数が少ない９人以下のカードが「レア」で、表面に特殊加工を施した。次に少ない１０〜９９人を「アンコモン」、１００人以上を「コモン」としている。

「地理の教育にも使える」

発売後、ＳＮＳにはカードを持って実際にその離島を訪問して記念撮影した写真が投稿されるなど、話題を呼んでいる。購入者は、想定していた地図好きだけでなく、トレカのコレクターなども多く、幅広い年代の人気を集めている。「地理の教育にも使える」などとの声も寄せられているという。

好調な売れ行きから、離島振興法の対象となる３０６島のうち、立ち入りが制限されている２島を除く、調査可能な３０４島をカード化する計画だ。商品デザイナーの長縄樹里さんは、「カードをきっかけに離島に関心を持って調べたり、実際に訪れたりする人が増えていけば」と話している。

１パック７枚入りで税込み５５０円。ゼンリンのオンラインストアや北九州、福岡、長崎市などで運営する店舗「マップ デザイン ギャラリー」で販売中。