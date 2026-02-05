ロジクールG、ビームフォーミングマイク搭載のゲーミングヘッドセットト「G325 LIGHTSPEED」
ロジクールは2月5日、ゲーミングヘッドセットの新製品として「G325 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット（製品型番：G325-BK/G325-WH/G325-BKd）」を発表した。2月26日に発売を予定しており、直販ストアでの価格は14,080円。
ロジクールG、ビームフォーミングマイク搭載のゲーミングヘッドセットト「G325 LIGHTSPEED」
独自に展開するゲーミングブランド「ロジクール G」におけるゲーミングヘッドセットの新製品。24bitサウンド出力や内蔵型ビームフォームマイクを備えた点が特徴で、ロジクールのワイヤレス技術「LIGHTSPEED」と Bluetooth の2つのモードに対応して用途に応じて利用可能。本体カラーはブラックとホワイトの2色を用意する。
ロジクールG、ビームフォーミングマイク搭載のゲーミングヘッドセットト「G325 LIGHTSPEED」
独自に展開するゲーミングブランド「ロジクール G」におけるゲーミングヘッドセットの新製品。24bitサウンド出力や内蔵型ビームフォームマイクを備えた点が特徴で、ロジクールのワイヤレス技術「LIGHTSPEED」と Bluetooth の2つのモードに対応して用途に応じて利用可能。本体カラーはブラックとホワイトの2色を用意する。