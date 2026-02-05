マリナーズが「ONE PIECE」とコラボ

東映アニメーション（北米版）の公式X（旧ツイッター）が4日（日本時間5日）、マリナーズの本拠地T-モバイル・パークで「マリナーズ×ONE PIECE Night」を開催すると発表した。特典として限定ユニホームを配布予定。日米のファンからは「欲しすぎる」「めっちゃイケてる」と歓喜の声が上がっている。

日本を代表するアニメが今季もメジャーリーグを席巻する。東映の投稿によると、該当日は3月31日（同4月1日）に本拠地で行われるヤンキース戦。当日は「ルフィ率いる麦わらの一味」が球場に登場し、テーマチケット購入者には、記念のベースボールユニホームがプレゼントされるという。

この発表にファンも即座に反応。「来場する手段を見つけないと」「行くよ俺」といった声や、「今年もドジャースともう1回コラボしてほしい。去年めちゃくちゃ楽しかった」と昨季実施したドジャースとのコラボ復活を期待する声もあがった。また、「ピッツバーグ（パイレーツ）とのコラボを改めてお願い。だって僕達は『パイレーツ（海賊）』なんだから」と、海賊つながりでの開催を熱望するコメントも寄せられた。

「ONE PIECE」とのコラボイベントは、昨季ドジャースが7月に開催。ドジャースのマークが入った麦わら帽子や記念カードが配布されたが、試合開始5時間前から長蛇の列ができ球場は大混雑。直後にはフリマサイトなどで9万円という高額な金額で転売されるケースも見受けられ物議を醸した。

マリナーズも昨年4月に同イベントを初開催しており、今回も日米ファンから大きな注目を集めそうだ。（Full-Count編集部）