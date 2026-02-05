スノーボード・アルペン代表の斯波正樹

ミラノ五輪のスノーボード・アルペンに日本代表として出場する斯波正樹が自身のTikTokを更新。代表の支給品を律儀に並べて紹介する姿が海外のファンから「並べ方がステキ」「美しい！」と称賛されている。

ニット帽に手袋、トレーナーにジャケットまで…斯波は選手村の自室で、日本代表にアシックスから支給されたアパレルをベッドに並べて紹介している。丁寧に、性格が表れたかのような並べ方に、世界のファンから称賛の声が並んだ。

「パッと見られるように全てを整頓しているのが好き」

「共有してくれてありがとう」

「並べ方がステキ」

「非常に丁寧に展示されているね、幸運を祈るよ!!」

「美しい！」

「ステキ！ アシックスは素晴らしい仕事をしているね」

「赤いジャケットがステキだけど、景色はプライスレスだ」

39歳の斯波は2018年の平昌大会に続く五輪出場。パラレル大回転への出場が予定されている。動画の最後は屋外の山並みにカメラを向け「めっちゃキレイ」と結ばれている。



（THE ANSWER編集部）