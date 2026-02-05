【ワークマンの1,280円トップス】が優秀！「ヘビロテ間違いなし」「型崩れしにくい」だって♡

普段使い用の服は、着回しやすいベーシックなデザインが安心。そんな人におすすめしたいのが【ワークマン】の「1,280円トップス」。普段使いしやすいシンプルなデザインやシルエットに、ワークマンならではの機能性が備わっている高コスパな優秀アイテムです。この価格なら色違いで揃えるのもありかも！

機能性を備えたベーシックトップス

【ワークマン】「レディースサーバーコットンプルオーバー」\1,280（税込）

公式ECサイトで「オンオフ問わず着回しやすく、ヘビロテ間違いなし」と紹介されている、コットン100％のクルーネックトップス。程よくゆとりのあるシルエットと後ろが少し長いデザインになっており、ボディラインをさりげなくカバーできそう。防汚 ＆ 撥水機能付きなので、家事や雨の日の外出などでも気負わず着られるのが嬉しいポイント。ボーダー柄3色のほか、無地も3色のラインナップ。

きれいめコーデにもなじむシンプルカーデ

【ワークマン】「レディースソロテックス(R)使用シーンレスカーデガン」\1,500（税込）

プレーンなデザインのラウンドネックカーディガン。きれいめにもカジュアルにも対応できてサッと羽織れるので、一枚あると何かと頼りになりそう。型崩れしにくいSOLOTEX ® 使用していて、洗濯後シワになりにくいというメリットも備わっている優秀アイテムです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。