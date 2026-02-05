『ばけばけ』錦織校長誕生へ！ 生徒に“帝大への道筋”約束もネット心配「今度はこっちが不穏」「バレない？」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第89回）が5日に放送され、錦織（吉沢亮）が生徒たちを前に松江中学の校長になることを報告。教室は盛り上がるもののネット上には「問題になりそう」「今度はこっちが不穏だ…」「バレない？大丈夫かな」などの心配が寄せられた。
【写真】錦織の話を聞くヘブンと庄田
ある朝、パタリと松野家へのごみの投げ捨てが止まる。これで嫌がらせが本当に終わったのか、若干の不安も感じるトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）。するとそこに、牛乳配達の仕事から帰ってきた司之介（岡部たかし）が“江藤の屋敷が大変な騒ぎになっている”と告げる。
司之介の話を聞き錦織は江藤の屋敷へ駆けつける。江藤によると、飲食店に同行した職員に金を渡し支払いをさせようとしたものの、その職員が支払いを忘れてしまったことが、松江新報の梶谷（岩崎う大）によって“知事が食い逃げ”と報じられたのだ。
知事の食い逃げ疑惑が沈静化したある日、錦織は教室で生徒たちに向けて、この冬に松江中学の校長となることを報告。生徒たちがざわめく中、錦織は島根がいま教育県として注目を集めていると説明し「私は校長になった暁には、優秀な諸君を帝大に入れる道筋を作ってやりたいと思っている」と告げる。
“帝大”という言葉に、ヘブンの教え子の正木（日高由紀刀）や小谷（下川恭平）をはじめとした生徒たちは盛り上がるが、錦織の弟でもある生徒の丈（杉田雷麟）だけは1人、不安げな表情を浮かべるのだった。
帝大卒業資格や教員免許を持っていないことを隠し続けている錦織。そんな彼が生徒たちに校長への就任を報告すると、ネット上には「錦織先生、学歴詐称で校長になって大丈夫かしら？」「帝大出てないのバレたらどうなるんだ」「問題になりそうで怖い」「今度はこっちが不穏だ…」「学歴詐称バレない？大丈夫かな」といった投稿が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
