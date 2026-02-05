マッシュスタイルラボとサンリオが、サンリオキャラクターが主役の新ブランドオフィシャルストア「sanrio house(サンリオハウス)」を発表。

サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業として、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズなど幅広いカテゴリーで展開されるショップが、ルミネ新宿 ルミネ2に1号店がオープンします。

サンリオ監修ブランドオフィシャルストア「sanrio house(サンリオハウス)」

ブランドサイト：https://mashstylelab.jp/sanriohouse/

サンリオキャラクターたちをデザインしたアパレルやビューティーアイテム、ホームグッズまで幅広く展開される予定です。

「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける」という企業理念を掲げている「マッシュグループ」

サンリオは、「みんななかよく」の企業理念のもと、一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていくことを目指しており、両社の考えは深く共鳴します。

企画力・デザイン力に優れ多岐にわたるモノづくりの経験をもつマッシュグループと、創業以来、心を贈り心を伝えるビジネスを推進するサンリオが協業することで「sanrio house」をきっかけにお客様の日常を笑顔で彩ることを目指します。

新たな価値創出と今後の展開

互いの強みを活かしながら「ともにつくる＝共創」を軸に、新しい価値を生み出す挑戦を続けていくマッシュグループとサンリオ。

マッシュグループが培ってきた高いクリエイティビティやきめ細やかな表現力によって、サンリオキャラクターの魅力をファッションやビューティーのカテゴリーで表現することで、両ブランドの既存のファンだけでなく、新たなゲストにもアピールされます。

さらに、「gelato pique」をはじめマッシュグループの既存ブランドのほか、両社と想いを同じくするアーティストやブランドとのコラボレーションも検討しており、ファンの輪を広げていくことも目標です。

今後は、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど幅広いグッズ開発を進め、サンリオキャラクターに多様な見せ方や表現を加えることで新たな価値を創出。

2026年3月に1号店をオープンしたのち、5年間で順次店舗が拡大される予定です。

「sanrio house(サンリオハウス)」コンセプト：Kawaii²といつもいっしょに

あなたの毎日をもっとかわいく、もっとポジティブに。

まだ出会ったことのない新しいお気に入り。

ファッションやホームグッズ、ビューティーまで

Kawaii²がいっぱい！

思わず笑顔があふれるニューKawaiiワールド。

ファッションアイテム

ファッションアイテムは、「sanrio house」でしか手に入らない、オリジナルデザインのTシャツやキャップ、ソックスなどの定番アイテムをはじめ、ファッション企業ならではのラインナップで展開。

きめ細かいデザインが施されたカーディガンやアップリケシャツ、キルトや引き手などディテールまでこだわったバッグや高UVカット日傘などが展開される予定です。

ビューティーアイテム

マッシュグループから誕生した数々のビューティーブランドでの知見を活かし、心も肌も満たされるスキンケアやメイクアップアイテムがラインナップ。

手に取った瞬間から、持ち歩くひとときまでも気分が上がるパッケージデザインのみならず、成分や処方も抜かりなく追求し、カラーリングやテクスチャーまで名だたるビューティーブランドにも引けを取らないアイテムに仕上げられています。

ホームグッズ

「sanrio house」としてキャラクターの世界観を深く理解し、その魅力を最大限に引き出したホームグッズ。

マグカップやタオル、フィギュア、花瓶など、マッシュグループならではのささやかなこだわりが詰まった、ゲストの何気ない日々へ溶け込むグッズが展開されます。

フード

サンリオのキャラクターをモチーフにしたクッキー缶など、思わず笑顔になってしまう見た目にも楽しいお菓子を販売。

季節ごとにコラボレーション菓子や限定品も発売予定です。

宝箱を開けているようなワクワクと、かわいいだけでない本格的なおいしさを兼ね備え、思わず手土産にしたくなる充実したラインナップになっています。

1号店は「ルミネ新宿 ルミネ２」の2階にオープン

オープン日：2026年3月6日(金)11時予定

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３８−２ ルミネ新宿 ルミネ２・２階

電話番号：03-6901-7100 ※オープン日より開通

アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など

「sanrio house」の1号店は、3月6日にルミネ新宿 ルミネ2の2階にオープン。

つい引き込まれるような世界観のある店装に仕上げながらも、気負わず入店できる開放感を大切にし、思わず長居をしたくなるような心地のよい空間を目指しています。

オープニングアンバサダーにはお笑い芸人の渡辺直美さんを起用

日本発のコメディアンとしてニューヨークを拠点にグローバルに活躍する渡辺直美さんを「sanrio house」のオープニングアンバサダーに起用。

日本発のキャラクターとして世界中にKawaiiを届けるサンリオとの共通点や、ご自身もそのファンであることを公言されていることから今回の起用が決定しました。

渡辺直美さんを起用したスペシャルクリエイティブは2月以降順次公開予定です。

渡辺直美さん プロフィール

1987年10月23日、台湾生まれ、茨城県育ちの渡辺直美さん。

2007年にデビューし、ビヨンセのダンスパフォーマンスで大ブレイクしました。

お笑い芸人として、バラエティー番組から、ラジオ、舞台、CM、YouTubeをはじめとして、映画、ドラマ、ファッションモデルとしても幅広く活躍されています。

アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズまで幅広く展開される、サンリオ監修のマッシュグループ新ブランド。

サンリオ監修のブランドオフィシャルストア「sanrio house(サンリオハウス)」1号店は、2026年3月6日にルミネ新宿 ルミネ2オープンします☆

