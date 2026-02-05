元テレビ朝日社員の玉川徹氏が５日、パーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯ ＦＭ「ラジオのタマカワ」（木曜・午前１１時半）に生出演した。

この日は俳優の坂上忍がゲスト出演。番組ではリスナーから坂上へ恋愛相談を募集した。

リスナーへ回答する中で坂上は、玉川氏に「奥さん？」と尋ねると「いないです」と答えた。

坂上は「えっ！独身！」と驚くと玉川氏は「すみません…バツイチです」と明かした。

これに離婚経験のある坂上は「な〜んだ。同じだ」と応じ「いつバツになったんですか？」と尋ねた。これに玉川氏は「僕、早いです。３０ぐらいです。３０過ぎ」と答えると、坂上は「僕、３０半ばです」と応じた。

さらに坂上は、玉川氏へ「２回目行ってないんですか？」と尋ね「がんばってます」と返すと坂上は「パートナーさんいるんでしょ？」とたたみかけた。

これに玉川氏は「それは、ちょっと言えない」と返すと、坂上は「僕にＮＧなしって言ってるのに、それは言えないって。おかしいな」と突っ込むと玉川氏は「僕はＮＧありなんです」と返し、坂上は「いないわけないじゃないですか」とさらに突っ込むと玉川氏は「次、行こうか」と番組を進行した。