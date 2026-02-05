ワンコをスマホのインカメラで映して、自分の姿を見せてみたら…？ワンコのリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で211万回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「たまらない」「癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：『これが…わたし…？』スマホのインカメラで犬を映した結果→戸惑いを隠せない反応】

ワンコに自分の姿を見せてみたら…

Instagramアカウント「bellaver_6」に投稿されたのは、ポメラニアン×柴犬のMIX犬「ベラ」ちゃんに、スマホのインカメラで自分の姿を見せてみた時の様子です。

飼い主さんがスマホを向けると、画面に映った自分のお顔をじっと見つめるベラちゃん。特に表情を変えることもなく冷静に画面を見ていたかと思いきや、急に「えっ」と声を上げたとか。

そしてその後も「あう、あう…」と、文句を言っているかのように鳴いていたそう。どうやら「これが…わたし…？」と、思っていたのと違う自分の姿に戸惑っているようです。

戸惑う姿が可愛すぎる！

ベラちゃんはしばらくスマホの画面に映る自分の姿を見つめた後で、プイッと横を向いて画面から目をそらしたとか。まるで「こんなのわたしじゃない！」と、現実から目を背けようとしているかのよう…。そして「あう～」と切ない声で鳴いてから、改めて画面と向き合って自分のお顔をチェックしていたそうです。

もしかしたらベラちゃんは自分を犬ではなく、人間だと思っていたのかも…？それとも想像していた以上に自分のお顔が魅力的で、直視できないほど衝撃を受けているのでしょうか？ベラちゃんの本音はわかりませんが、可愛すぎる反応には思わず笑ってしまいますね！

この投稿には「第一声の『え』が可愛すぎます」「どういう気持ちなんだろうｗ」「人間だと思ってたのに…っていう戸惑いでしょうか笑」「一瞬真実から目を逸らしたｗ」といったコメントが寄せられています。

甘えん坊なところも魅力

ベラちゃんはとても甘えん坊で、日頃から飼い主さんにベッタリなのだそう。じーっと見つめたり前足でチョイチョイと触れたりして、「撫でて」と催促してくることも多いとか。お顔だけでなく性格まで可愛いベラちゃんは、これからもたくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ベラちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「bellaver_6」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bellaver_6」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。