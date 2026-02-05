フジテレビ系の「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」でスペシャルキャスターを務める、卓球女子の五輪３大会メダリスト・石川佳純さん（３２）がイタリア・ミラノ入りした様子が話題になっている。

石川さんは日本時間５日、インスタグラムで「イタリア、ミラノに来ています」と明かし、「４年に１度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります。街はオリンピックムードで盛り上がっていました 選手の皆さんの熱い戦いを全力でお伝えします」と意欲。

「２／５（木）２７：００〜３０：１５ フジテレビ系列スノーボード男子ビッグエア予選 日本からは４選手が出場します」と早速競技が始まることを伝え、「日本は遅い時間になりますが、ぜひリアルタイムで熱い応援をよろしくお願いします」とコートに白のパンツを合わせたコーデを投稿した。

次の五輪出場も期待された２０２３年５月に引退表明した石川さん。選手時代からどんどんイメージを変え、フォロワーは「めっちゃ可愛い〜」「絵になる」「ほんと素敵」「緑のコート似合いすぎじゃない！？そのまま女性ファッション誌の表紙にいけるね！！」「ミラノに溶け込む美女」「寒さを溶かす美しさ」「お人形さんみたい」「ナイスー！」とくぎ付けになった。

同局でのキャスターは２４年夏のパリ五輪に続き、“２大会連続”の起用。パリでも女子アナのようなビジュアルが「どんどんお綺麗」と注目を集めた。