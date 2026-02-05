カーネーション吉田結衣が４日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど・・・」に出演し、モテエピソードを披露した。

吉田は「私が一瞬だけモテた期間、芸人さんからモテた期間が１０年ぐらい前ですけど」と記憶をたどった。「笑い飯の哲夫さんと夜２人で歩いてたら、『何もない時もメールしていい？』と言われたときは、口説かれてんなと思いました」と話した。

ＭＣのかまいたちは「哲夫さん、吉田がかわいい、かわいいって言ってたもんな」と納得の表情。吉田は「哲夫さんと見取り図のリリーさんも唯一言ってくれて。『吉田ちゃんかわいい』って。一回だけリリーさんと哲夫さんが、どっちが私のことほんまに好きかでケンカしてました」と明かして驚かせた。

かまいたち濱家が「その時、どういう気持ちになる？」と尋ねると、吉田は「もう、どっちでもええやん」と思ったことを話すと、スパイクの松浦志穂が「振り向いてもらってるじゃん」とうらやましそうにツッコんだ。吉田は「私からいってないから」と反論。松浦が「勝手に好きになられて？なんなの！？」とさらにツッコんで笑い合った。