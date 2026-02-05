ロンドンのロイヤルマースデン病院を訪れたキャサリン妃＝2025年1月14日/Chris Jackson/Pool/AFP/Getty Images

ロンドン（CNN）英国のキャサリン皇太子妃（44）は、世界対がんデーを記念して4日にSNSに公開された個人的なビデオメッセージで、自身のがん体験について語った。

キャサリン妃は2年前にがんと診断された。現在は寛解状態にあり、がんに罹患（りかん）した人々に向けて「あなたは一人じゃない」と語りかけている。

キャサリン妃は、がんとの闘いは直線的な経験ではなく、「恐怖や消耗を感じる瞬間」もあれば「強さや優しさ、深いつながりを感じる瞬間」もあると語った。

「この病気は多くの人々の人生に影響を与える」とし、自身は「がんの診断を受けたり、治療を受けたり、回復の道を歩んだりしているみなさんに思いを寄せている」と続けている。

キャサリン妃はさらに、世界対がんデーは「ケアと理解と希望の重要性を思い起こさせる日だ」と呼びかけた。

キャサリン妃のナレーションが添えられた映像は、自身が治療を受けたロンドンのロイヤルマースデン病院を昨年訪問したときのものだ。

キャサリン妃がメッセージを公開した前日には、チャールズ国王が世界対がんデーに合わせてメッセージを発表していた。国王も自身のがんとの闘病経験に触れ、「すべてのがん患者を取り巻くケアコミュニティー」に「深く心を動かされた」と語った。

国王は「命を救い、病状を改善するためにたゆまぬ努力を続ける」専門医、看護師、研究者、ボランティアを称賛した。