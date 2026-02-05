【勝利の女神：NIKKE モダニア：ファースト・アフェクション】 4月 再販予定 価格：9,900円

あみあみと蝸之殼Snail Shellは、アクションフィギュア「勝利の女神：NIKKE モダニア：ファースト・アフェクション」を4月に再販する。価格は9,900円。

本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「モダニア：ファースト・アフェクション」を1/12スケールアクションフィギュア化したもの。

布製のワイシャツによる透け感表現やボディラインなども細かく表現されている。フェイスパーツが3種類(嬉しい・悲しい・無表情)付属し、全てフル可動眼球付きで付属の「視線替え用ミニツールNEO」で視線を変更することができる。

布製ワイシャツはマグネットによるボタンギミックが採用されている。射撃ポーズを完璧に再現するためだけに、「背中で魅せる」ゲームにふさわしい無可動の射撃ポーズ専用ボディが付属する。また、付属の足立てフットパーツを使用すれば可動ボディのほうも射撃・射撃待機ポーズを再現することも可能。

マシンガン「ニューエイジ」は銃身の一部に蛍光塗料が使用され、ブラックライトで照射することによってオーバーヒートのような反射発光を確認できる。モダニアが大好きな指揮官ぬいぐるみも付属する。

(C) SHIFT UP Corp.