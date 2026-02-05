¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿·À±¡¦µÈÅÄÀãÇµ¡¡¶¥µ»Â³¹Ô¤ËÆ³¤¤¤¿¡È²¸»Õ¡É¤ÎÂ¸ºß¡Ö²ÄÇ½À¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡×
³«Ëë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµÈÅÄÀãÇµÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»Â³¹Ô¤ËÆ³¤¤¤¿²¸»Õ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¶¥µ»¤ÎÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢²áµî3Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·7¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤ÏºòÇ¯Ëö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦500m¼ïÌÜ¤Ç¡¢郄ÌÚÁª¼ê¤òÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿µÈÅÄÁª¼ê¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µÈÅÄÁª¼ê¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¥Ä¤¤¡¢´¨¤¤¡¢·¤¤âÄË¤¤¡¢²Æ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤ÏÂç·ù¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¶¥µ»°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµÈÅÄÁª¼ê¤ò°ú¤Î±¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Î´ÆÆÄ¡¦¿¢ÄÅ±ÙÅµÀèÀ¸¡£¿¢ÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼êÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢´ØÀá¤¬¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢É¹¤ÎÂª¤¨Êý¤¬¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¡£»ä¤ä¼þ°Ï¤Ï¡¢Èà½÷¤¬º£¸åÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¿¤ÓÂå¤·¤«¤Ê¤¤¡¢²ÄÇ½À¤·¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¥µ»Â³¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¹â¹»¤Ç½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤¬ÆÃ¼ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÀèÀ¸¡×¤È¿¢ÄÅ´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¿¢ÄÅ´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦À¹²¬¤Î´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿¢ÄÅ´ÆÆÄ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µÈÅÄÁª¼ê¡£¡Ö¿¢ÄÅÀèÀ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿¢ÄÅÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡£²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯Îý½¬¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£(2·î4ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤òºÆ¹½À®)