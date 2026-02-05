『ポケパーク カントー』開業 ピカチュウ、イーブイがテープカット ポケモン初の屋外常設施設
ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が5日、よみうりランド遊園地内で開業。同日、グランドオープニングセレモニーが開かれ、ピカチュウやイーブイがテープカットした。
【写真】デカすぎる！リザードンやイワーク 公開された『ポケパーク カント―』内部
セレモニーでは、ポケモンCBO兼ポケパーク・カントー会長の伊藤憲二郎氏、よみうりランド社長兼ポケパーク・カントー社長の溝口烈氏、ポケモン チーフ・クリエイティブ・フェローの増田順一氏が登壇し、『ポケパーク カントー』の開業に向けた思いや施設の魅力についてあいさつした。
その後、川崎市長の福田紀彦氏、稲城市長の高橋勝浩氏（※高＝はしごだか）、ピカチュウ・イーブイが登壇し、華やかなテープカットセレモニーを実施。記念すべき瞬間を祝った。
『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内で既存施設の大規模改修に加えて、未利用エリアを新たに整備した約2.6ヘクタールの完全新エリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を体験でき、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなる。
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
