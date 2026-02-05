元阪神監督の矢野燿大氏（57）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。この先、日本代表の中心になる逸材と評価する捕手の名前を明かした。

監督経験のある古田氏、高津臣吾氏、真中満氏の4人で、WBC日本代表を想定しながらドラフト形式で「現役最強チーム」を選ぶ企画。

矢野氏は扇の要にDeNAの松尾汐音捕手（21）をサプライズ指名した。

場内から驚きの声が上がる中、「それくらい魅力がある。肩もいいですし、バッティングもむちゃくちゃいい」と指名理由を説明した。

捕手では古田氏が同じDeNAの山本祐大、高津氏が巨人・岸田行倫、真中氏が日本ハム・田宮裕涼。今回の侍ジャパンに選出された3捕手以外からの指名という意外な展開だった。

その中でもチームでも2番手の松尾を捕手出身の矢野氏が選択した。

矢野氏は投手でドジャース・山本由伸、オリックス・宮城大弥、中日・松山晋也を指名した。「任せられるピッチャー獲ってますから。今年はまだないかもしれませんが、その次は松尾くんが中心になるような、それくらいの素材なんですよね」と高く評価した。