元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。グループ卒業直後の時期の心境を明かした。

齊藤は、舞台のため欠席した木曜レギュラーの白河れい（23）の代役で、5週に渡って出演する。

MCのハライチ澤部佑（39）が、24年4月に日向坂46を卒業した当初について「ちょっと相談したりとか、ありました？」と聞くと、「心細さみたいなのはすごいありましたね。ずっと30人くらいで一緒だったので」と答えた。「急に1人になって、楽屋も私とメークさんたちしかいないので。その環境は慣れなかったというか」。

澤部が「爽快感もあるでしょ？あいつら、いなくなった〜」と言うと、「いやいやいや」と笑う。続けて「そんなことないんですけど、自分のメーク時間だけで入り時間を組めるというか、時間を調整できるので」とメリットを話した。在籍時は「2、3時間前に入ったり。今は自分で決められる」。するとゲストのよゐこ有野晋哉（53）が「それが嫌でやめたんだ」とツッコむと、「全然、そんなわけない」と笑った。