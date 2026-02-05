「パパは毎朝こうして起こされます」



【動画】パパ、絶叫！ 兄弟犬のホリホリが激しすぎる

そんなコメントから始まる動画が話題です。映っているのは、ベッドで頭から布団をかぶり、体をくの字に曲げて眠るパパ。そこにやって来たのは、ポメラニアンの兄弟。左の背中側には「テディ」くん（生後9カ月・男の子）、右のお腹側には「ずんだ」くん（生後9カ月・男の子）が、パパを挟んで勢いよく布団をホリホリしています。



ホリホリは徐々に熱を帯びていき、今にも「起きろー！」という声が聞こえてきそう。2匹は、だんだんとパパの頭のあたりへ移動し、左右からホリホリ…！ 途中、ベッドの下には「ベア」くん（2歳・男の子）が現れ、テーブルの上を覗き込むと、そのままどこかへ。



すると、「超抜けた！（髪の毛が）」と頭を撫でながら、ついにパパが起き上がります。撮影していたママは、堪えきれず大爆笑。



再びパパが寝そべると、3匹がそろってホリホリを始めました。



また、別の日も、テディくんとずんだくんは、頭から布団をかぶったパパの元へ。同じように「起きて」と体の上に乗り、後ろ足を踏ん張って全力ホリホリすると…「イテテテテテテテテww」とパパの悲痛な叫びが。ママはその様子を撮影しながら爆笑しています。



「毎日おなかよじれるほど笑わせてくれてありがとう」というコメントで締めくくられました。



この投稿は、3.4万件超の“いいね”を集め、「なんて幸せな目覚まし時計」「ホリホリされてうらやましいなあー」など、癒やされる声が寄せられています。飼い主のInstagramユーザー・ベアさん家さん（@bear3chi）にお話を伺いました。



毎朝繰り広げられる愛の攻防戦

ーー撮影時のことを教えてください。



「この動画を撮影したころから、このようにパパを起こすようになりました。ママにはしません。よくホリホリするのは、ずんだとテディのふたりです。30分〜1時間は遊んでいます。パパが起きる時間が5時〜6時なのですが、それよりも前の4時頃から目を覚まし、パパを起こし始めました」



ーーこの光景を見た感想は？



「おもしろいなと思うのと同時に『寝かせてあげて』という気持ちが入り混じっていました。パパは、なんだかんだ幸せそうに笑っていたので、『好きなだけ遊んでもらいな！』と思いました」



ーーこのあと、どうなりましたか。ママにも起こすことはありますか。



「パパは寝られずに、このまま仕事へ行きました。わんこたちは、遊ぶだけ遊んで疲れて爆睡していましたね」



ーーふだんは、どのような性格ですか。



「ベアは、やんちゃですが、とても思いやりのある子です。弟たちにすごく優しく、遊んでいてもおもちゃを譲ってあげたり、バトルは負けてあげたりしてくれる良き兄です。



テディは、3兄弟でいちばんのやんちゃです。身体はいちばん小さいのですが、気も強く、我も強いです。おもちゃなども、遊びたいと思ったら奪わないと気が済まないような子ですね。



ずんだは、いちばん賢く、みんなでいたずらをしていても、叱ると素早く理解して、サッとやめるような、そんな子です」



リプライには、微笑ましいやりとりに癒やされた人たちから、思わず頬がゆるんでしまう声が続々と寄せられています。



「パパ探索中」

「朝から最高〜」

「何て平和な朝」

「可愛い目覚まし時計」

「ここほれ、ワンワン」

「なんて素敵なお目覚め」

「毎朝幸せで仕方がないよ」

「最高で幸せな朝だなぁ〜」

「こりゃ、起きるよな（笑）」

「パパ愛されてますね！ 最高！」

「優秀な発掘隊がいらっしゃるw」

「ほりほりされて、羨ましいなあー」

「めちゃくちゃ幸せだなあ。犬覚まし」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）