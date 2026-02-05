暑い季節が長期化する日本では、春や秋の存在感が薄れ、いわゆる「二季化」が指摘されるようになっています。こうした変化を背景に、衣・食・住に関わるオリジナル商品を自社店舗で展開するライフソリューションブランド・KEYUCAは、全国の20〜60代の男女300名を対象に「二季化」に関する意識調査を実施。その結果、気候変動の影響により、衣食住すべての分野で“シン・生活”への対応が求められている実態が浮かび上がりました。

「10年前と比べて「夏（または夏のような暑さ）」の期間は長くなったと感じますか？」の質問に対し、回答は…

9割以上が「二季」を実感

・日本はもう四季ではない？約95％が「夏と冬の二季になっている」と実感！

・80％が「季節の変わり目」に迷い、服選びのタイミングに悩んでいる実態…。特に「上着の有無や厚さの調整」と答える人が多く、日々の生活調整に悩む声が寄せられている。

・「春服・秋服をほとんど着ないまま、次の季節が来た経験がある」のは半数以上。春・秋用の衣服に求められているのは「機能的で長期的に使用可能」であることが明らかに。

・衣服だけじゃない「二季化」の盲点。「冷房と外気の温度差による体調不良」や「花粉の大量飛散」を実感している人が増加。

・猛暑の長期化で変わる「食の安全」基準。保冷・抗菌ニーズが44.7％に急増。

・物価高騰で買い物の基準も変化。安さより「長く使える本質」を重視する人が7割以上に。

■KEYUCA「二季化における新生活の意識調査」概要

・調査期間：2026年1月20日〜23日

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：全国の20代から60代までの男女300名

いつ衣替えをしていいのか…

気候変動が日常生活に与える影響に関する調査を実施したところ、95.3％の回答者が「日本の気候は現在、夏と冬の二季になっている、または近づいている」と実感していることが明らかになりました。

さらに、97.7％の人々が「10年前と比べて、夏（または夏のような暑さ）の期間が長くなった」と感じていることも分かりました。

この結果から、現代の日本ではほとんどの方が「二季」を強く実感していることがわかります。特に、夏と冬の長期化が進んでいるという意識が強く、これにより、春や秋が短くなっているという感覚が広がっていることが伺えます。

二季化を実感する中で日々の暮らしにどのような課題が発生しているのかについても調査を実施しました。まず、「季節の変わり目が分かりづらくなったことにより、あなたの生活で『判断に迷う』と感じることはどの程度ありますか？」という質問に対し、80％の方が「判断に迷う」と回答。

さらに、具体的に『タイミングが分からない』と感じるシーンについて尋ねたところ、最も多かったのは「その日の上着の有無や厚さの調整」で、5割以上の方がこのタイミングに迷いを感じていることが明らかになりました。次に多かったのは「衣替え（服の入れ替え）のタイミング」で、こちらも5割以上の方が判断に迷っていると回答しました。

この結果から、季節を基準にした従来の暮らし方に限界を感じ始めている実態が浮かび上がりました。

二季化の影響は、毎朝の『迷い』に直結しており、「いつ衣替えをしていいのか分からない」「何を着ればいいのか判断に迷う」という声が多く寄せられています。

「春服・秋服をほとんど着ないまま、次の季節が来た経験がある」のは半数以上！

また、「『春服・秋服』について、直近1〜2年で以下のような経験はありますか？」という質問には、52.7％の方が「春服・秋服をほとんど着ないまま、次の季節が来た経験がある」と回答。

これらの結果から、季節に基づく従来の暮らし方に限界を感じる人々が増えていることだけでなく、二季化の影響は、ファッションの楽しさや季節感を損ない、消費者の生活に深刻な影響を与えていることが浮き彫りになりました。



さらに、今後「春・秋用」のアパレルに求める機能としては、「洗濯を繰り返しても型崩れや縮みが起きにくい（45.3％）」「洗濯してもシワになりにくく、アイロンが要らない（41.0％）」「流行に左右されず、来年も再来年も着られる（41.0％）」が高い割合を占めました。

こうしたことから、消費者は気候の変動や季節の不安定さに対応できる、長期間使用可能なアパレルを求めていることが明らかになりました。

衣服だけじゃない！「二季化」の盲点

「冷房と外気の温度差による体調不良」や「花粉の大量飛散」を実感している人が増加。

二季化によって、影響が及んでいるのは衣服だけではありません。外は猛暑、室内は冷房という『温度差』により、多くの方が体調不良や不快感を感じていることも分かりました。

また、健康被害だけでなく、これからの季節のお悩みである「花粉」に関する意識にも、二季化の影響が色濃く反映されています。調査の結果、半数を超える56.4%の方が、急な気温上昇によって花粉が「長期的・大量に」飛散していると感じており、住空間における「花粉を持ち込まない・溜めない」対策への関心がこれまで以上に高まっていることが伺えます。

また気温が不安定な時期が長引くことで、日常生活での衛生管理も変化していることが分かりました。

気温が高く不安定な時期に、お弁当や食材を持ち歩く際の意識を調査したところ、44.7%の方が「保冷・抗菌機能」をより重視するようになったと回答。次いで「密閉性」や「洗いやすさ」が挙げられ、高温・多湿な気候により、「食の安全」を守るための機能的バッグや容器へのニーズが顕在化しています。

さらに、相次ぐ物価高騰を受け、消費者の購買意識にも明確な変化が表れています。調査では、「初期費用が高くても長く使えるものを選びたい」「機能性も耐久性も重視したい」と回答した人が合計で73.0%に達しました。

今後「収納用品」に対して最も重視したいポイントを尋ねたところ、「流行に左右されないデザインで、壊れにくく、数年先も買い替えずに長く使い続けられること」が30.0%で最多となりました。

この結果から、目先の安さだけを優先するのではなく、一度手にしたものを大切に使い続ける「長期的なコストパフォーマンス」を重視する傾向が強まっていることが分かりました。

課題解決グッズで新生活を！

今回の調査で浮き彫りになったのは、私たちが無意識に抱いてきた四季を前提としたライフスタイルが、今まさに大きな変化の時を迎えているという実態です。

そこでKEYUCAはこの「二季化」という気候変動に対応し、これからの時代を前向きに捉える新たな暮らしのあり方を「シン・生活」と命名。カタカナの「シン」に3つの多層的な想いを込めています。

「新」生活：転勤、入学、就職など、春から始まる新しい環境やライフステージにおけるスタート。「深」まる季節：より深く続くようになった夏や冬を快適に過ごすための機能を深掘りすること。「進」化する暮らし：気候の変化による新たな課題に寄り添い、暮らし全体をより良く進化させていくこと。

KEYUCAが提唱する「シン・生活」とは、単なる消費やモノの買い換えを指すのではない。「変化する気候」と「本質を求める価値観」という2つの大きな課題に対し、私たちは生活の質を中長期的に高める「生活投資財」をご提案していく…とのことでした。

●KEYUCA（ケユカ）

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

