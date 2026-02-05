「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場

NPBエンタープライズは5日、2月に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場する野球日本代表「侍ジャパン」サポートメンバーの変更を発表。巨人の湯浅大内野手が、増田大輝内野手の代わりにメンバー入りした。

NPBエンタープライズによると増田大は怪我のためサポートメンバーを辞退。代わりにチームメートの湯浅が、22日と23日に宮崎で行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎」（対ソフトバンク）に参加する。

この日、「侍ジャパン」野手総合コーチの松田宣浩氏が、巨人2軍キャンプで練習を行う湯浅のもとを訪問。急遽“代役”に指名された26歳を激励する姿が見られた。

サポートメンバーは3日に発表されており計14人。ソフトバンク戦のほか、27日と28日の名古屋での中日戦に帯同予定。根尾昂投手（中日）、西川史礁外野手（ロッテ）、佐々木泰内野手（広島）、石上泰輝内野手（DeNA）など球団期待の若手選手が名を連ねている。（Full-Count編集部）