­àÆ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹­á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÊ¿Àî·ë·î(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@h_yuzuki_1027¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶»¸µ´Ý¸«¤»­àÆ©¤±¥É¥ì¥¹­á»Ñ¤Ç¡Ä

¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥­¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡¢24ºÐ½÷Í¥¤Î­àÆ©¤±Æ©¤±­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¤ä¤Ã¤È¡Ä¡ªÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿Àî·ë·î(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£¶»¸µ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸ª¤âÏÓ¤â´Ý¸«¤»¤Î­àÆ©¤±Æ©¤±­á»Ñ¤Ë¡Ö¤Ò¤ã¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤¬ËÜÅö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ê¿Àî¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎLDH JAPAN¤«¤éCRG¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£