J2サガン鳥栖が4日、MF西澤健太（29）が今季のキャプテンに就任したと発表した。

西澤はクラブを通じて「みんなにいただいたキャプテンマーク、その責任をしっかり果たしていきます。自分にできることを精一杯やる。それがなによりも大切だと思うので、その背中を見せていけるように頑張ります。共に戦いましょう！！」と意気込みを語った。

副キャプテンには、GK泉森涼太（26）、FW酒井宣福（33）、DF小川大空（26）が就任する。選手会長は昨季に続きGK内山圭（32）が務める。

副キャプテン3人と選手会長のコメント（全文）

泉森涼太「百年構想リーグで、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。全てはサガン鳥栖のためにをモットーに、より強い自覚と責任を持ち、自分の全ての力を出していきます！ 今シーズンも応援よろしくお願いします！」

酒井宣福「このクラブの為に自分のできることを自分らしくやっていきます！ そしてしっかりとキャプテンを支えていけるように頑張ります！！」

小川大空「これまでと変わりなく自分がこのチームのためにできることを100％やりながら、キャプテンをしっかり支えていきたいです。若い選手が多いので、つなぎ目の役割も担いながらチームを良い方向に導けるよう、自分の持っている力を発揮して頑張ります。」

内山圭「昨年に引き続き選手会長として頑張ります。自分なりにできることをやっていこうと思います。よろしくお願いします。」