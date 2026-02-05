「現時点で欧州、あるいは世界最強のチーム」ペップがカラバオ杯決勝で対峙するライバルを高く評価「貴重な経験になるだろう」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、ライバルの充実ぶりに言及した。クラブの公式サイトが伝えている。
現地２月４日に行なわれたカラバオカップ準決勝のセカンドレグで、シティはニューカッスルとホームで対戦し、３−１で勝利。２戦合計で５−１とし、ファイナルに駒を進めた。
昨季の大会覇者を圧倒した結果に、ペップは「本当に嬉しい。これが当たり前ではないと分かっているし、いかに難しいことかも知っている。これまで準決勝を何度戦ってきたか分からないが、非常に素晴らしい。10年間で５度目のカラバオカップ決勝進出だ。最強だよ」と満足している。
決勝は現地３月22日に聖地ウェンブリーで開催。シティが相まみえるのはアーセナルだ。今季に限らず、近年のプレミアリーグで優勝争いを繰り広げてきた相手を指揮官は「戦い方、スタッツなど多くの理由から、おそらく現時点で欧州、あるいは世界最強のチーム」と高く評価した。そのうえで、「貴重な経験になるだろう。３月には全員が万全の状態で臨み、彼らと良いゲームをしたい」と意気込んだ。
リーグ４連覇の絶対王者として臨んだ昨季は無冠に終わったシティは、強敵撃破でタイトル獲得なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
