タレントの岡田祐佳が、第１子を出産した長女のタレント・岡田結実に祝福のメッセージを寄せた。

結実は昨年４月に一般男性との結婚を発表。４日にインスタグラムで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と直筆した文書の画像を添えて報告した。

祐佳は５日までにインスタグラムのストーリーズで「実は私…おば…おばあちゃんになってました」とコメント。可愛い孫と娘と素敵な娘婿 幸せであります」と喜び、「大吉！！」とつづった。

結実の父はお笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右。圭右は１９９５年に同期芸人だった祐佳と結婚し、２児をもうけるも、２０１７年に離婚。１９年に一般女性と再婚し、２０年に男児が誕生している。圭右も娘の出産報告を受け、４日にインスタグラムのストーリーズで「開店ガラガラ おめでとう（赤ちゃんの絵文字）祝祝祝」と祝福していた。

祐佳は現在もタレントとして活動。１月１４日の投稿では「ある日の岡田祐佳のライブコーデ 急に寒くなり服装に困る今日この頃。ブーツの季節 少々の足出しもＯＫかな？」とミニとブーツの私服姿を掲載し、５３歳とは思えぬ姿に「まだまだ若い」「めっちゃ可愛い」「アムラーみたい」との声が寄せられた。