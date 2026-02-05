Ｊ２ジュビロ磐田は５日、大久保グラウンドで、７日に行われる百年構想リーグ初戦・ホーム長野戦に向けた公開練習を行った。あわせて、百年構想リーグ期間中の主将が発表され、昨季から連続となる元日本代表ＧＫ川島永嗣（４２）と、筑波大から加入して２年目のＭＦ角昂志郎（２３）がダブル主将を務めることが決まった。

ルーキーイヤーだった昨季、角はリーグ３４試合に出場し、４得点の活躍を見せた。そんな角がサックスブルー軍団をまとめ上げることになった。２０１２年には、当時大卒２年目だった山田大記・現クラブ・リレーションズ・オフィサー（ＣＲＯ）がゲーム主将を務めた例はあるものの（チーム主将はＧＫ川口能活氏）、２３歳の若手が大役を担うのは異例だ。任命は２日前の３日、練習後にスタッフを交えた話し合いの中で、志垣良監督から直接伝えられたという。「まさか自分がジュビロでキャプテンをやるとは思っていなかった。そういう意味では本当に幸せなことですし、『昂志郎がキャプテンでよかったよね』と言われるように、自分なりの貢献ができたらいい」と意気込みを語った。

サッカーキャリアで初めて主将を任され「まだ実感はないですが、やりがいは感じています」とはにかむ。もう一人の主将がチーム最年長の川島であることを踏まえ、自身の役割を明確にした。「永嗣さんのような経験があるわけでも、コミュニケーション力がずば抜けているわけでもない。どちらかと言えば若手や、若手とベテランをつなぐ役割を担いたい。ピッチ内では、結果と背中で引っ張れる主将でありたい」と決意を示した。

志垣監督は任命理由について「今、勢いのある選手だと思っている。前向きで何かをしたいという思いは選手全員が持っているが、その中でも、よりチームを勝ち点３に近づけてほしい」と説明。山口の監督時代にも主将２人体制を採用していたことを踏まえ、始動日からの練習試合では交代でキャプテンマークを巻かせ、適性を見極めてきたという。指揮官の思いに応えつつ、角は「ピッチ内では変わらず、のびのびとやっていきたい」と話し、縦横無尽に駆け巡る姿を思い描いた。（伊藤 明日香）