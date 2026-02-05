女優の黒柳徹子（92）が5日放送の司会を務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。幼児の頃に抱っこをしたことがあるミュージシャンと再会した。

この日のゲストは料理愛好家でタレントの平野レミと、長男で活動休止中のロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱。平野は和田が父であるイラストレーターの和田誠さん（19年死去）に抱かれた幼児期のショットが披露されると、「この頃ですよ。生まれたばっかりぐらいの時に、黒柳さんが“赤ちゃん見せて”ってうちにみえたんですよ」と打ち明けた。

黒柳が「行った？」と懐かしそうに話すと、「そうですよ。うちの汚いところに息子が寝てたの。それで向こうに持っていくっていったら“ここでいいのよ、いいのよ”って黒柳さん、汚いベッドに乗っかっちゃって。それで息子のこと抱っこして」と振り返った。

「ずーっと抱っこしてね。何してらしたんだか、ずーっと見てらっしゃいましたね。“可愛いわね”ってずっとおっしゃって」と続け、「抱っこしてるんですよ。この人のことを」と笑顔をみせた。

黒柳も「そうだね。可愛かったねえ」とにこやかに応じ、和田は「ありがとうございます。そこから50年たってしまいました」と感慨深げ。黒柳は「50歳だってねえ。びっくりしたね。あたしのことを“レロレロ”って呼んでた」とも証言した。

平野から「知ってる？」と問われた和田は「知ってるさ」と一言。「テレビで徹子さんのことを見て、まだしゃべれない時でしょう。それで“レロレロ”って」と説明。

黒柳は「私その頃コマーシャルやっていたのよ。コマーシャルのポスターがスーパーにあるとね、あなた抱かれているのに“レロレロ”って」と指をさしていたと話し、「でもさあ、あたしのこと“レロレロ”って言うの凄いと思うの。だって私のしゃべり方レロレロだもんね」「天才的だと思いますよ。やっぱり和田さんの息子さんだけあると思いますよね」とほほ笑んだ。