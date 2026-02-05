長瀬産業<8012.T>が後場急伸している。午後１時３０分ごろに２６年３月期の期末配当予想を５０円から５５円に引き上げ年間配当予想を１００円（前期９０円）にすると発表。あわせて上限を１１０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．０７％）、または３０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これらを好材料視した買いが入っている。自社株買いの取得期間は２月６日から３月３１日までで、２４年５月に中期経営計画の株主還元方針の変更を決議し、２年間の限定措置として総還元性向１００％を掲げたことに伴い実施する。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高７２４０億６９００万円（前年同期比０．８％増）、営業利益３３２億５００万円（同７．１％増）、純利益２４９億７６００万円（同１５．０％増）だった。香粧品素材の販売増や原価低減などでナガセヴィータの利益率が改善したほか、ナガセケムテックスの変性エポキシ樹脂の販売が増加したことが牽引。また、米プリノバ・グループのほか、グレーターチャイナ、アセアンでの半導体関連ビジネスも好調に推移した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高９６４０億円（前期比２．０％増）、営業利益４０７億円（同４．１％増）、純利益３１５億円（同２３．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS