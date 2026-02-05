三重交通グループホールディングス<3232.T>が大幅反発し昨年来高値を更新している。４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０９０億円から１１００億円（前期比５．９％増）へ、営業利益を９１億円から９７億円（同１５．３％増）へ、純利益を６１億円から６３億円（同４．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８円から１０円へ引き上げ年間配当予想を１８円（前期１４円）としたことが好感されている。



運輸やレジャー・サービス事業で単価や稼働が想定を上回って推移していることに加えて、自動車販売事業で新車販売の増加が見込まれることなどが要因という。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高７６８億５４００万円（前年同期比１．１％増）、営業利益８０億６３００万円（同６．３％増）、純利益６０億８１００万円（同２．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS