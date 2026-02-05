清水建設<1803.T>は後場急伸し、新値追いとなっている。初めて３０００円大台に乗せた。きょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の１兆９１００億円から２兆１００億円（前期比３．４％増）、営業利益予想を７８０億円から１１００億円（同５４．９％増）、最終利益予想を７５０億円から１１００億円（同６６．６％増）に引き上げており、業況を好感した買いが集まっている。期末配当予想は２１円増額の４３円になる。年間配当予想は６５円（前期は３８円）とする。



国内の建築工事及び土木工事の施工が順調に進捗し完成工事高が増える。更に、追加変更工事の獲得や工事原価の圧縮などで収益性の改善が進んだうえ、受注時の採算も想定を上回っている。なお、今期は特別損失として米国不動産子会社が保有する賃貸オフィスビル２件の減損損失を計上したものの、政策保有株の縮減を進めるなかで投資有価証券売却益が当初の計画を超える。４～１２月期は売上高が１兆４２９３億１０００万円（前年同期比７．６％増）、営業利益が７４５億３９００万円（同２．１倍）、最終利益が８０９億６１００万円（同２．０倍）だった。



出所：MINKABU PRESS