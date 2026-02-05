「信じられない」「かわいい」高校時代はサッカー部マネージャー…日向坂46元センターにファン注目
浦和レッズが1日にクラブ公式X(@REDSOFFICIAL)を更新し、同日の開幕直前イベント「REDS START 2026 大決起集会 supported by 三菱重工」に登場した女優・佐々木美玲さんの動画を公開した。
佐々木さんは日向坂46時代にアルバムリード曲のセンターなどを務め、昨年にグループを卒業。現在は女優やモデルとして活躍している。高校時代にサッカー部のマネージャーを務めていたというが、サッカー観戦の経験は多くなく、今回のイベントには「観戦初心者代表」として参加した。
クラブが投稿したのは、「あなたもファミリーに!〜レッズプレゼン選手権」でのワンシーン。佐々木さんがプレゼンの聞き手となり、優勝者を決めるという内容だ。
プレゼンターとしてお笑いコンビ『カカロニ』のすがやさん、Jリーグ名誉女子マネージャーでタレントの足立梨花さん、そしてクラブOBの森脇良太さんが順番に魅力を紹介した結果、1位に選ばれたのは森脇さんだった。
佐々木さんは「森脇さんへの愛あるブーイングのやりとりを見て、温かさに感動した」とコメント。「壇上から見えるファン・サポーターのみなさんの口角がずっと上がって、すごい素敵だなって思って」と理由を語った。
ファンからは「レッズの公式にみーぱんが!!!!」「かわいい」「綾瀬はるかに似てる」「みーぱんらしい理由でほんわか」「ええ子や」「ほんとここにみーぱんいるの信じられないし、相変わらず太陽」「レッズに関わってくれるの嬉しい」「来てくれてありがとう!」「公式でキレイな動画本当にありがとうございます」といった声が上がっている。
#REDSSTART 大決起集会 supported by 三菱重工— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) February 1, 2026
「〜あなたもファミリーに!〜 レッズプレゼン選手権」
優勝者発表
佐々木美玲さん(@MireiSasaki_MG)の心にささったプレゼンは…。#urawareds #浦和レッズ pic.twitter.com/Fppq76KX3u