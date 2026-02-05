[故障者情報]

　名古屋グランパスは5日、MF小屋松知哉が右膝内側半月板断裂と診断され、1月30日に手術を受けたことを発表した。全治については明らかにしていない。

　小屋松は今季、プロ生活を始めた名古屋へ10年ぶりに復帰。クラブ公式サイト上で次のようにコメントした。

「リリースがあった通り、今回膝の手術を行いました。今回も名古屋での1年目は試練からスタートになります。10年ぶりに復帰してグランパスのために全てを捧げる気持ちだったので悔しい気持ちでいっぱいです。ユニフォームを購入してくれた皆さん、期待してくださったファン・サポーターの皆さん本当にすみません」

「ただ、この経験がまた一つ選手として成長するために必要なことなのかもしれません。皆さんの前でプレーすることは少し先になってしまいますが、名古屋グランパスで活躍するためにもう一つ強くなってピッチに戻ります」