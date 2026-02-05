¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï5Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏGKÀîÅç±Ê»Ì(42)¤ÈMF³Ñ¹·»ÖÏº(23)¤Î2¿ÍÂÎÀ©¡£Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏDF»³ºê¹À²ð(30)¡¢MF¾å¸¶ÎÏÌé(29)¡¢DF¾¾¸¶¹¡(29)¡¢FWÅÏîµ¤ê¤ç¤¦(29)¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥³¥á¥ó¥È

¢£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó
¢¦ÀîÅç±Ê»Ì
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î³Ñ¹·»ÖÏºÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ4¿Í¤ÎÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Á´°÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´°÷¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×

¢¦³Ñ¹·»ÖÏº
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢³Ñ¹·»ÖÏº¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ò»Ù¤¨¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢Ì´¤È´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÇ®¤¯¡¢áã¤ì¤ë±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×

¢£Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó
¢¦»³ºê¹À²ð
¡Ö²ÃÆþ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¡¢Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÂçÊÑ¿È¤Î°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¤ò¾ï¤ËÌä¤¤Â³¤±¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×

¢¦¾å¸¶ÎÏÌé
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î2¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤ÈÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×

¢¦¾¾¸¶¹¡
¡ÖÎý½¬¤«¤éÁ´°÷¤¬¼çÂÎÀ­¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ­¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×

¢¦ÅÏîµ¤ê¤ç¤¦
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëÀîÅçÁª¼ê¡¢³ÑÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×