ソーダニッカ <8158> [東証Ｐ] が2月5日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.2％増の23.7億円に伸び、通期計画の26.7億円に対する進捗率は88.8％に達し、5年平均の81.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.5％減の2.9億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比26.3％増の9.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.3％→4.3％に改善した。



