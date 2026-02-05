富山銀行 <8365> [東証Ｓ] が2月5日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比37.2％増の11.6億円に拡大し、通期計画の10億円に対する進捗率が116.2％とすでに上回り、さらに3年平均の96.3％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.6億円の赤字(前年同期は4.4億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の1.7億円に急拡大した。



株探ニュース

