巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が５日、来日初ブルペンでいきなり最速１５３キロを計測した。

身長２０１センチから投じる最速１６０キロの直球が武器の本格派右腕だ。ブルペンに入ると、阿部監督や杉内投手チーフコーチ、大勢らが見つめる中で直球、カーブ、カットボール、チェンジアップの３６球を投じた。

ウィットリーは「長旅のこととか、来日した時のそういうことは考えても、満足のいくブルペンでした」と充実感たっぷりに振り返り、「ちょっと筋肉が緩みすぎちゃった時もあるような感覚の時もあるけど、（時差ぼけは）８割９割戻っています」と話した。

いきなり１５３キロを計測したことに関しては、「初ブルペンとか、その来日して１週間とか、そういうのを合的に考えると、１５３キロ投げたことに関しては、調整段階としては自分の思っているところにいる」と順調具合にうなずいた。

見つめた杉内コーチも「仕上がっているね」と太鼓判。「まだ実戦じゃないから、クイックとか見ていないからわからないけど、足上げて投げているボールはえげつない」と驚いた。