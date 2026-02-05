ドラクエと重なる現実世界

週末、量販店のフロアを足の向くまま歩いていると、おもちゃ売り場の奥から威勢のいい子どもの声が聞こえた。

「これ、ほし〜い！」。駄々をこねる幼い男の子は床に座り込み、狙ったおもちゃの前から動こうとしない。困り顔で手を引く母親。両者、徹底抗戦の構えだ。手を焼く母親には申し訳ないが、昔の自分が重なって、微笑（ほほえ）ましく映った。

幼い頃、母に連れられてスーパーマーケットに行くと、お菓子売り場に直行した。いくつもの駄菓子をつかみ、買い物かごに放り込むと、「だめ、戻してきなさい」「いやだ、ほしい」といった具合に、激しい攻防が始まる。最終的には、皿洗いなどの家の手伝いで合意し、ひとつの駄菓子がレジを通過した。

売り場のテレビゲームコーナーに視線を移すと、見慣れたキャラクターのポップ看板が目にとまった。人気テレビゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズは、１９８６年に１作目が発売されて以来、ことし４０周年を迎えるという。シリーズの全世界累計出荷・ダウンロード本数は９５００万本以上を誇り、８８年の「３」の発売日には、店に長蛇の列ができる社会現象となった。私も貯（た）め込んだお年玉に加え、小さなお手伝いを重ねて得たお駄賃、どうしても足りない分は、なぜほしいのかを子どもながらに必死に説得して得たお金を手に、駅前のゲームショップに並んだ。

シリーズの作品でしばしば描かれるのは、魔王やボスキャラが身勝手な理由で土地を支配し、困り果てた村人の意を受けた勇者らが、支配者に戦いを挑むというストーリーだ。テレビゲームのファンタジーに通底するこのような「支配の論理」が、どうも現実世界と重なってならない。

トランプ米大統領は、デンマーク自治領であるグリーンランドの領有を主張し続けている。米国はグリーンランドを、北極海を挟んだ米露の中間に位置する安全保障上の要衝であり、さらに鉱物資源を狙う中露の脅威から守る必要がある「戦略資産」であると位置づけているようだ。

トランプ氏の中には、土地は、より強い者が所有し管理したほうがよいという考えがあるのだろう。それは、ある種の「合理性」に基づく発想なのかもしれない。だが、土地には人の営みと歴史がある。そこに暮らす人の声に耳を傾けず、理のある説得も、合意形成も試みようとしない姿勢は、合理性の暴走だ。似たような態度は、ドラクエのボスキャラにも、権威主義国家の指導者にも見てとれる。

ただ、“ラスボス”の正体は指導者その人ではない。その為政者の所有欲や、レガシー作りに同調する周辺のイエスマン、支持者らが醸成する社会の空気だ。対する“勇者”も、特定の人物ではなく、戦後、数多くの犠牲を払い培われてきた国際規範という良識なのかもしれない。極端な言説という“魔物”に挑み続け、腕を磨き、レベルアップし、仲間と力を合わせて「ラスボス」と対決する――。ドラクエの世界観が、現実と重なって見えた。

そんな思いにふけっていると、おもちゃ売り場の駄々っ子は、母親の言葉に納得したのか、おとなしく抱っこされて腕の中に収まっていた。

（ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」キャスター）