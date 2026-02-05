6⽉28⽇(⽇)に東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞の出演アーティスト12組が発表となった。

WORLD HAPPINESS（以下ワーハピ）は、高橋幸宏とアートディレクターの信藤三雄がキュレーターとなって2008年に始めた野外音楽フェス。細野晴臣、高橋幸宏、坂本龍一のYMO（開催年度によって名義は変わる）がヘッドライナーを務める音楽イベントとしても知られ、2008年以来、2017年まで夢の島公園（17年のみ葛西臨海公園）で開催されてきた。2019年にはスピンオフ企画として青森県八戸で開かれたが、東京での開催は9年ぶりとなる。ちなみに本公演のサブタイトルとなった｢I’m HOME＝ただいま｣。これは高橋幸宏が好きだった言葉だそうだ。

出演アーティストは細野晴⾂、鈴木慶一（moonriders名義で出演）、小山田圭吾（Cornelius名義で出演）、⾼野寛(SP YT sessionで出演)、TOWA TEI といったワーハピお馴染みのミュージシャンが参加。SP YT sessionではワーハピの創設者であり、全公演のキュレーターを務めたYTこと高橋幸宏を、長きにわたりサポートし続けて来たゆかりのミュージシャン6人が集結する。

▲SP YT session参加ミュージシャン

さらに清⽔ミチコ、スチャダラパー、東京スカパラダイスオーケストラ、MAJOR FORCE（⾼⽊完＆K.U.D.O） にOpen Reel Ensembleに加え、若手のRol3ert、海外からGinger Root(Solo Set)というラインナップが揃った。

なお2025年6月には、ワーハピで高橋幸宏が演奏に参加した楽曲を中心にしたライブ音源＆映像のボックス『YUKIHIRO TAKAHASHI “WORLD HAPPINESS”』もリリースされている。

＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞のチケットは本日(2/5)より公式HP先行受付(先着)がスタートする。詳細はオフィシャルサイトにて。

■＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞

2026年6⽉28⽇(⽇) 東京･国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館

開場11:30 /開演12:30 (終演予定20:30) 出演(50音順）

Open Reel Ensemble、Cornelius、清⽔ミチコ、Ginger Root(Solo Set)、スチャダラパー、TOWA TEI (DJ)、東京スカパラダイスオーケストラ、細野晴臣、moonriders、MAJOR FORCE (⾼⽊完＆K.U.D.O)、Rol3ert、SP YT session：高野寛、高桑圭（Curly Giraffe）、堀江博久、高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一

and more… チケット価格(税込･全席指定)：13,200円

※4歳以上からチケットが必要(4歳未満は膝上で無料） 公式HP先行受付(先着)：2月5日(木)12:00〜

チケット⼀般発売日：4⽉25⽇(⼟)（予定）

◆＜WORLD HAPPINESS 2026＞公式HP

◆YUKIHIRO TAKAHASHI “WORLD HAPPINESS” 商品HP