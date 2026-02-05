ユニバーサル ミュージックは、イングランド出身の16歳の新星ポップ・スター、フレイヤ・スカイのデビューEP『stardust』を日本時間2026年2月5日にリリースしました。

ディズニー・チャンネルの大ヒットシリーズ最新作『ゾンビーズ4 バンパイアたちの夜明け』への出演や、バイラルヒットを記録した「silent treatment」で全米のティーンズから絶大な支持を集める彼女の、待望のファーストEPが登場します。

ユニバーサル ミュージック フレイヤ・スカイ デビューEP『stardust』

配信開始日：2026年2月5日

配信プラットフォーム：Spotify、Apple Musicほか各主要配信サービス

シンガー・ソングライター、女優、ダンサーとしてマルチに活躍するフレイヤ・スカイのデビューEP『stardust』には、豪華な制作陣が集結しました。

グラミー賞®ノミネート経験を持ち、ジャスティン・ビーバーやエド・シーランを手掛けたジュリア・マイケルズや、テイラー・スウィフトのアルバム『1989』に携わったプロデューサーらが参加しています。

力強く感情を揺さぶる楽曲が揃い、現代を代表する若きストーリーテラーとして進化を遂げるフレイヤ・スカイの姿が鮮やかに描かれた作品です。

わずか数か月の間に累計15億回を超えるストリーミング再生を記録し、SNSフォロワー数は700万人を突破するなど、世界的な快進撃を見せています。

デビューEP『stardust』収録曲

このEPには、Spotify＜TOP SONGS DEBUT＞チャートのUSAで5位、Globalで7位を記録した「silent treatment」を含む全5曲がラインナップされています。

収録曲は以下の通りです。

1. silent treatment

2. petty

3. golden boy

4. maybe tomorrow

5. why’d you have to call

全公演即完売となった全米ツアー＜Stars Align＞の開始とともに、これらの楽曲が世界中のファンを魅了します。

フレイヤ・スカイ インタビュー

フレイヤ・スカイは、デビューEP『stardust』のリリースに際して、以下のように喜びを語ってくださいました。

デビューEP『stardust』がついにリリースされて、本当にワクワクしています。

このプロジェクトに心から胸を躍らせていますし、ここまで一つの作品として形になったことを誇りに思っています。

『stardust』に収録された一曲一曲は、私がそれを書いた当時の“私自身”の断片です。

どれも不完全で、正直で、少し壊れている部分もありますが、すべてが集まることでひとつの物語になります。

このEPは、そうした欠片をそのまま受け入れ、ありのまま存在させることを描いた作品です。

聴いてくれる人が、私と同じようにこの作品に共感し、愛してくれたら嬉しいです。

これは私にとって、音楽の世界への本当の第一歩であり、心から楽しみにしている一歩だと感じています。

圧倒的な共感性と等身大のメッセージを放つ、次世代のポップ・アイコンによる記念すべきデビュー作です。

ユニバーサル ミュージック「フレイヤ・スカイ『stardust』」の紹介でした。

